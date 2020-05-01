Американская разведка полагает, что COVID-19 имеет природное происхождение, а не искусственное

В разведывательных службах США преобладает мнение, что COVID-19 не создан человеком, а является природным коронавирусом, эндемичным для некоторых видов летучих мышей, обнаруженных в Китае, сообщило в пятницу американское оборонное издание Military.

По их данным, вероятно, что вирус не предназначался для военных целей. Проводившиеся исследования в Уханьском институте были частью более широких усилий, частично финансируемых правительствами США и Канады, по изучению патогенных микроорганизмов коронавируса, в которых участвовало несколько научно-исследовательских институтов

"Однако огромный человеческий и экономический ущерб, причиненный вирусом, показал, насколько мощным биологическим оружием может быть этот коронавирус и другие патогенные микроорганизмы", - отмечает издание.

При этом подчеркивается, что США могут пережить, хотя и с огромными экономическими потерями, пандемию COVID-19, но их череда с периодами в несколько лет опустошит американскую экономику и лишит США статуса великой державы. Отмечается также, что такая перспектива учитывается врагами США.

Американские эксперты отмечают, что COVID-19 продемонстрировал глубокую уязвимость США и всего мира к таким пандемиям, которые могут повториться в будущем. Этот факт и осознание того, что такие вспышки болезни могут повториться, окажут серьезное влияние на вопросы национальной безопасности США и станут важным фактором в определении и формировании того, каким будет "новый нормальный" период после пандемии, считают американские эксперты.