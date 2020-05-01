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15:11 01.05.2020

Кировоградщина получила украинские тест-системы для выявления коронавируса - ОГА

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Кировоградщина получила украинские тест-системы для выявления коронавируса - ОГА

В Кировоградскую область поступили тест-системы украинского производства для проведения ПЦР-диагностики с целью определения коронавирусной инфекции, сообщил глава облгосадминистрации Андрей Балонь в пятницу, 1 мая.

"С украинскими ПЦР-системами будут работать специалисты вирусологической лаборатории, которые проводят диагностику на COVID-19. По централизованному распределению в область поступил 101 набор. Каждый из них рассчитан примерно на 100 исследований", - цитирует Балоня.

Как рассказала главный санитарный врач Кировоградской области Надежда Оперчук, полученных тест-систем достаточно, чтобы закрыть первоочередные потребности для проведения диагностики людей с подозрением на коронавирус, контактных лиц, больных пневмонией, а также тех, кто попадает на обследование по направлению семейных врачей или медиков с мобильных бригад.

"Областной лабораторный центр продолжает работать практически в круглосуточном режиме. За сутки мы обеспечиваем около 300 исследований методом ПЦР-диагностики", - добавила Оперчук.

В ОГА отметили, что по состоянию на 1 мая на Кировоградщине лабораторным методом подтверждено 392 случая заболевания коронавирусом. Из них 114 человек уже выздоровели, а 19 умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Теги: #коронавирус #кировоградская_обл #тесты
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