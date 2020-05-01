Рынки должны сегодня открыться, но функционировать будут по четким правилам – совещание у Зеленского

Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм, детально прорабатывая все этапы, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на традиционном совещании по предотвращению распространения COVID-19 под председательством президента Владимира Зеленского.

"Сегодня должны открыться продовольственные рынки, однако функционировать они будут по четким правилам, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции", - сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

В то же время на совещании было отмечено, что майские праздники – последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей. Национальная полиция сообщила, что в эти дни в парках будут дежурить патрули, чтобы предотвратить такую ситуацию.

Премьер Шмыгаль также добавил, что в Украине ежедневно увеличивается количество людей, которые выздоравливают от COVID-19.