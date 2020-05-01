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14:14 01.05.2020

Мэр Черкасс заявил, что предпосылкой для ослабления карантина в городе стали неравные условия для предпринимателей

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Мэр Черкасс заявил, что предпосылкой для ослабления карантина в городе стали неравные условия для предпринимателей

 Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что предпосылкой для смягчения с 1 мая карантинных ограничений в городе стали неравные условия для предпринимателей.

"Это - решение исполкома (о смягчении карантинных ограничений с 1 мая – ИФ) и предпосылкой стали неравные условия, принятые постановлением Кабинета министров, когда одним предпринимателям на одой группе позволили работать, а другим – не позволили", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Бондаренко уверен, что городские власти не нарушают правил карантина. "Во-первых, мы не нарушаем правил карантина, а мы их несколько ослабляем. Во-вторых, мы привели Конституцию Украины в равные условия для всех предпринимателей. В частности, мы поставили в равные условия небольшой строительный магазин и большой строительный гипермаркет", - пояснил он.

"Потому что я не могу жителям города объяснить, почему десятки, а то и сотни людей, а то и тысячи находятся в большом гипермаркете, но они не могут зайти в маленький строительный магазин и купить краску. Я не могу объяснить, почему по черкасской набережной люди могут гулять в средствах защиты, а парк, который находится рядом, они не могут посещать", - сказал городской голова Черкасс.

При этом он считает, что резкого увеличения больных Covid-19 после смягчения карантина не будет. "Я думаю, что не будет никакого резкого увеличения количества больных, потому что в Черкасской области с начала года умерли около 3500 человек: 1500 от инсульта, инфаркта, 700 от онкоболезней, 38 самоубийств, 24 – в ДТП, и, понятно, сопутствующие заболевания, и 9 – от коронавируса", - сказал Бондаренко.

Кроме того, мэр Черкасс утверждает, что еще до открытия уголовного производства по факту принятия решения исполкомом горсовета о смягчении карантинных ограничений, были звонки с "угрозами уголовных дел лично мне как городскому голове".

По словам Бондаренко, уже прошло то время, когда законопослушные граждане Украины боялись правоохранительных органов.

Как сообщалось, исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу с 1 мая:

магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

Полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков написал в своем микроблоге в Twitter: "Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!".

Теги: #мэр #коронавирус #бондаренко #карантин #черкассы
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