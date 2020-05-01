События

14:07 01.05.2020

Кулеба выразил соболезнования семьям египетских военнослужащих, погибших в результате теракта в Северном Синае

1 мин читать
Кулеба выразил соболезнования семьям египетских военнослужащих, погибших в результате теракта в Северном Синае

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вырпазил соболезнования родным и близким египетских военнослужащих, погибших в результате теракта в ночь на 1 мая.

"Египет - один из ключевых партнеров Украины в Африке. Мы будем в дальнейшем углублять отношения, в частности, в противодействии терроризму", - написал он на своей странице в Twitter.

Теракт произошел в провинции Северный Синай на северо-востоке Египта в ночь на пятницу. По данным пресс-секретаря Вооруженных сил Египта Тамера аль-Рефаия, в результате взрыва самодельного взрывного устройства погибли или были ранены восемь рядовых и два офицера.

Теги: #кулеба #теракт #египет #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:24 30.04.2020
Саммит глав стан "нормандской четверки" в Берлине остается на повестке дня, но к нему надо прийти с выполненными задачами - глава МИД Украины

Саммит глав стан "нормандской четверки" в Берлине остается на повестке дня, но к нему надо прийти с выполненными задачами - глава МИД Украины

17:16 30.04.2020
Украина не перейдет свои "красные линии" и не будет вести диалог с незаконными вооруженными формированиями – Кулеба

Украина не перейдет свои "красные линии" и не будет вести диалог с незаконными вооруженными формированиями – Кулеба

16:57 30.04.2020
Главы МИД стран "нормандской четверки" обсудили необходимость неограниченного доступа СММ ОБСЕ и МККК на оккупированные территории - Кулеба

Главы МИД стран "нормандской четверки" обсудили необходимость неограниченного доступа СММ ОБСЕ и МККК на оккупированные территории - Кулеба

16:39 30.04.2020
Кулеба призвал Лаврова вести активную работу с целью освобождения украинцев, удерживаемых в РФ и Крыму

Кулеба призвал Лаврова вести активную работу с целью освобождения украинцев, удерживаемых в РФ и Крыму

16:29 30.04.2020
Главы МИД стран "нормандской четверки" договорились, что ТКГ определит дату прекращения огня на Донбассе - Кулеба

Главы МИД стран "нормандской четверки" договорились, что ТКГ определит дату прекращения огня на Донбассе - Кулеба

15:03 29.04.2020
Конференция "нормандского формата" в четверг обсудит итоги парижского саммита и COVID-19, сообщают в Берлине

Конференция "нормандского формата" в четверг обсудит итоги парижского саммита и COVID-19, сообщают в Берлине

14:58 29.04.2020
Двое украинцев найдены мертвыми на Бали – МИД

Двое украинцев найдены мертвыми на Бали – МИД

13:10 29.04.2020
Милитаризация Черного и Азовского морей будет одним из приоритетов председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ - Кулеба

Милитаризация Черного и Азовского морей будет одним из приоритетов председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ - Кулеба

12:51 29.04.2020
Глава МИД Украины и генсек ОБСЕ договорились вместе посетить Донбасс

Глава МИД Украины и генсек ОБСЕ договорились вместе посетить Донбасс

10:43 28.04.2020
Украинские дипломаты собрали 1,7 млн грн для помощи военным медикам - Кулеба

Украинские дипломаты собрали 1,7 млн грн для помощи военным медикам - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ШМЫГАЛЬ КАРАНТИН РЫНКИ

Рынки должны сегодня открыться, но функционировать будут по четким правилам – совещание у Зеленского

МЭР КОРОНАВИРУС БОНДАРЕНКО КАРАНТИН ЧЕРКАССЫ

Мэр Черкасс заявил, что предпосылкой для ослабления карантина в городе стали неравные условия для предпринимателей

ВСУ ООС МИНОБОРОНЫ РАНЕНЫЕ

Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ КОРОНАВИРУС ОСВОБОЖДЕННЫЕ

В Донецкой области завершилась обсервация освобожденных из ОРДЛО, случаи коронавируса не выявлены - глава ОГА

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве обнаружены очаги заболевания Covid-19 в 2 общежитиях, они закрыты на карантин - мэр

ПОСЛЕДНЕЕ

Все больше пересекающих границу украинцев устанавливают приложение "Дий вдома" для прохождения самоизоляции – совещание у президента

Рынки должны сегодня открыться, но функционировать будут по четким правилам – совещание у Зеленского

Мэр Черкасс заявил, что предпосылкой для ослабления карантина в городе стали неравные условия для предпринимателей

В Испании за сутки скончались более 280 человек с коронавирусом, отмечен небольшой прирост смертности

Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

В Донецкой области завершилась обсервация освобожденных из ОРДЛО, случаи коронавируса не выявлены - глава ОГА

Число умерших с COVID-19 в Беларуси выросло до 93 человек, заболевших - приблизилось к 15 тысячам

В Украине в ночь на субботу дожди пройдут в большинстве северных, центральных и Одесской областях

Премьер Австралии не сомневается, что COVID-19 возник в Китае, необходимо независимое расследование обстоятельств этого

Аваков пригрозил мэру Черкасс жестким реагированием на решение исполкома об ослаблении карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА