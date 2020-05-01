Кулеба выразил соболезнования семьям египетских военнослужащих, погибших в результате теракта в Северном Синае

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вырпазил соболезнования родным и близким египетских военнослужащих, погибших в результате теракта в ночь на 1 мая.

"Египет - один из ключевых партнеров Украины в Африке. Мы будем в дальнейшем углублять отношения, в частности, в противодействии терроризму", - написал он на своей странице в Twitter.

Теракт произошел в провинции Северный Синай на северо-востоке Египта в ночь на пятницу. По данным пресс-секретаря Вооруженных сил Египта Тамера аль-Рефаия, в результате взрыва самодельного взрывного устройства погибли или были ранены восемь рядовых и два офицера.