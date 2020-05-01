В Испании за сутки скончались более 280 человек с коронавирусом, отмечен небольшой прирост смертности

В Испании за сутки скончался 281 пациент с коронавирусом, что стало немного больше, чем за предыдущий период, когда умерли 268 человек с таким диагнозом, сообщает в пятницу британское издание The Guardian.

Общее число умерших в Испании с коронавирусом выросло до 24 824.

The Guardian напоминает, что тем временем власти готовятся к первой фазе отмены ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Так, с субботы людям всех возрастов впервые за семь недель изоляции разрешат выйти на прогулки. Однако, чтобы избежать чрезмерного скопления людей, для пожилых, гуляющих с детьми и всех остальных предусмотрены разные временные периоды для прогулок.

В Мадриде после 41 дня работы был закрыт крупнейший полевой госпиталь на 5,5 тыс. коек, развернутый в выставочном центре IFEMA. Из тысяч пациентов, прошедших через него, выжили 98%, отмечает газета.

В то же время, ожидается, что последствия социальной изоляции приведут к падению ВВП Испании на 9,2% в этом году и будут стоить ей 139 млрд евро убытков.