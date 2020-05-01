В Донецкой области завершилась обсервация освобожденных из ОРДЛО, случаи коронавируса не выявлены - глава ОГА

В пятницу, 1 мая, завершилась двухнедельная обсервация граждан, освобожденных из ОРДЛО в рамках обмена 16 апреля, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Двое из них возвращаются домой уже сегодня, большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация - они ее будут получать в специализированных медицинских учреждениях. В течение этого времени каждому провели тестирование с помощью экспресс-тестов и по два ПЦР-исследования (в начале и в конце обсервации). Полученные результаты все - отрицательные", - написал он в Facebook.

Глава области также уточнил, что расходы, связанные с проживанием и питанием освобожденных заложников на обсервации, взяло на себя государство.

Как сообщалось, 16 апреля на Донбассе прошло взаимное освобождение удерживаемых лиц, Украина забрала 20 человек и отдала 14 в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.