В Харьковской области количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 274 - Кучер

В Харьковской области по состоянию на утро пятницу, 1 мая, лабораторно подтверждено 274 случая COVID-19, в том числе 25 - за минувшие сутки, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"За последние сутки лабораторно подтверждено 25 новых случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Харьковского, Лозовского, Изюмского, Чугуевского районов", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

В общей сложности на утро четверга в Харьковской области зарегистрировано 564 подозрений на COVID-19 (в том числе 50 - за минувшие сутки). Из них 274 случая подтверждено, 135 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки. Из 274 заболевших 26 человек выздоровели, 4 - умерли.

Среди заболевших чуть больше женщин (146 человек). Более половины случаев подтвержденного COVID-19 зарегистрировано в Харькове (144 человека). В районах области самая высокая заболеваемость зафиксирована в Змиевском (32 случая), Валковском и Харьковском (по 31 случаю в каждом) районах.

Больше всего случаев COVID-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (114 человек). Меньше всего - в возрастных группах старше 80 лет (5 человек) и до 20 лет (17 человек). В возрастных группах от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет зафиксировано 81 и 57 случаев соответственно.

Из 244 болеющих 96 человек госпитализировано (в том числе 3 человека - на кислородной поддержке), 148 - на самоизоляции

С подозрением на COVID-19 госпитализировано 120 человек, 35 находятся на самоизоляции.