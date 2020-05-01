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11:44 01.05.2020

Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина

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Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина

Полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая, сообщил сектор коммуникации полиции Черкасской области.

1 мая сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Полиция подчеркивает необходимость соблюдения требований действующего законодательства и не совершать деятельность, которая, в соответствии с постановлением Кабмина министров Украины, пока запрещена. Правоохранители напомнили, что карантин в случае положительного эпидемиологической ситуации начнут ослаблять с 12 мая 2020 и будет делать это исключительно правительство Украины по согласованию с главным государственным санитарным врачом Украины.

"С целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории города Черкассы полицейские в составе мобильных групп будут проводить превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования запрета и невыполнения законных требований - привлекать нарушителей к административной ответственности по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП)", - отмечается в сообщении.

Как поясняется в пресс-релизе, указанное решение исполнительный комитет Черкасского городского совета принял 30 апреля. "В частности, выходя за рамки своих полномочий, горисполком разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов , а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов", - отмечено в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что это решение исполкома противоречит постановлению Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", но исполнительный комитет отказался его отменить.

"Таким образом руководство городского совета вызывающе игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области. И это при том, что в Черкасской области зафиксировано 296 случаев заболевания коронавирус (6 - в сутки), из них 112 - в городе Черкассы, девять человек погибли (1 - за прошедшие сутки).

Теги: #карантин #черкассы #полиция #коронавирус
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