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11:33 01.05.2020

В Киеве обнаружены очаги заболевания Covid-19 в 2 общежитиях, они закрыты на карантин - мэр

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В Киеве обнаружены очаги заболевания Covid-19 в 2 общежитиях, они закрыты на карантин - мэр

В украинской столице обнаружили очаги заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 и закрыли на карантин два общежития, сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"Одно - на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал. Второе - на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития", - написал Кличко в своем Телеграм-канале в пятницу.

По его словам, в зданиях обоих общежитий в настоящее время предпринимают дезинфицирующие меры. "Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под контролем", - рассказал Кличко.

Мэр также сообщил, что из 52 жителей Киева, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание Covid-19, 11 – медицинские работники. Всего за сутки заболели 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет, 14 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет и 5 детей: две девочки 4 и 7 лет и три мальчика от 7 до 16 лет.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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