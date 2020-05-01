События

11:29 01.05.2020

Боднар убежден в политической мотивированности решения о смягчении карантина в Черкассах

2 мин читать
Боднар убежден в политической мотивированности решения о смягчении карантина в Черкассах

Глава Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Роман Боднар убежден, что исполком горсовета Черкасс не имел права принимать решения по послаблению карантинных ограничений и назвал его политически мотивированным.

"Исполком вчера принял решение, которое абсолютно противоречит всем возможным нормативным актам (правительства – ИФ)", - сказал Боднар в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Глава области отметил, что в городе, как и в области, существуют региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). "В связи с тем, что правительство ввело режим чрезвычайной ситуации, именно в таком состоянии наделяются исключительными полномочиями эти комиссии, которые функционируют в городах, области, районах", - пояснил Боднар, отметив, что возглавляет комиссию в области глава ОГА, в городе – мэр.

"Исполком не уполномочен принимать никакие решения по ослаблению карантина. Если бы речь шла об ослаблении, то это решение должна была принять комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС… Исполком, не имея соответствующих полномочий, очевидно, преследуя узкополитические мотивы, поставил в зависимость целый город для того, чтобы заработать дешевые политические дивиденды", - заявил глава ОГА.

Боднар также убежден, что "эта акция" была направлена против него лично. Глава ОГА рассказал, что его заместитель отправил письмо в горсовет, в котором было указано на необходимость привести решение по смягчению карантина в соответствие с законодательством. "Но об этом они почему-то забыли. Основной темой собрания этой кучки людей, так называемых политиков, я бы назвал их политиканами, - был вопрос недоверия мне лично", - сказал он.

Глава ОГА напомнил, что в области инфицировано 70 медработников . Он обратился к жителям Черкасс с просьбой поберечь себя и своих родных, придерживаться действующего законодательства и выдержать еще 10 дней до соответствующего решения правительства.

"Полиция сейчас изучает деятельность должностных лиц, дает им правовую оценку и будет действовать в рамках действующего законодательства", - заключил Боднар.

Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания.

Исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу:

- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

Теги: #коронавирус #карантин #ога #черкассы #боднар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:44 01.05.2020
В Австралии рассмотрят вопрос облечения мер социальной изоляции раньше срока - 8 мая

В Австралии рассмотрят вопрос облечения мер социальной изоляции раньше срока - 8 мая

11:44 01.05.2020
Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина

Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина

11:42 01.05.2020
В четверг в Украину спецрейсами прибыло 4 сотни человек из Болгарии, Ливана и Кипра, все отправлены на самоизоляцию – Госпогранслужба

В четверг в Украину спецрейсами прибыло 4 сотни человек из Болгарии, Ливана и Кипра, все отправлены на самоизоляцию – Госпогранслужба

11:39 01.05.2020
За минувшие сутки Covid-19 заболели еще два украинских пограничника

За минувшие сутки Covid-19 заболели еще два украинских пограничника

11:33 01.05.2020
В Киеве обнаружены очаги заболевания Covid-19 в 2 общежитиях, они закрыты на карантин - мэр

В Киеве обнаружены очаги заболевания Covid-19 в 2 общежитиях, они закрыты на карантин - мэр

11:16 01.05.2020
Почти 8 тыс. новых случаев Covid-19 выявлено в России за сутки (+7,4%)

Почти 8 тыс. новых случаев Covid-19 выявлено в России за сутки (+7,4%)

11:11 01.05.2020
Степанов: решению горсовета Черкасс о смягчении карантина будет дана оценка правоохранительными органами

Степанов: решению горсовета Черкасс о смягчении карантина будет дана оценка правоохранительными органами

11:09 01.05.2020
Ситуация с распространением коронавируса позволяет смягчить карантин с 11 мая - Степанов

Ситуация с распространением коронавируса позволяет смягчить карантин с 11 мая - Степанов

10:54 01.05.2020
Количество больных Covid-19 за счет выздоровления снизилось в 6 областях из 24, в 3 не изменилось - СНБО

Количество больных Covid-19 за счет выздоровления снизилось в 6 областях из 24, в 3 не изменилось - СНБО

10:21 01.05.2020
В ВСУ за минувшие сутки не зафиксировано заболевших Covid-19, выздоровели 10 человек – командование медсил

В ВСУ за минувшие сутки не зафиксировано заболевших Covid-19, выздоровели 10 человек – командование медсил

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве обнаружены очаги заболевания Covid-19 в 2 общежитиях, они закрыты на карантин - мэр

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ

Ситуация с распространением коронавируса позволяет смягчить карантин с 11 мая - Степанов

СНБО УКРАИНА КОРОНАВИРУС

Количество больных Covid-19 за счет выздоровления снизилось в 6 областях из 24, в 3 не изменилось - СНБО

ВСУ КОРОНАВИРУС

В ВСУ за минувшие сутки не зафиксировано заболевших Covid-19, выздоровели 10 человек – командование медсил

КОРОНАВИРУС УКРАИНА

В Украине за минувшие сутки 455 новых случаев заболевания Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 175 выздоровели, 9 176 активных случаев - СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

В Пекине вновь открывают Запретный город, музеи и парки, но допуск посетителей ограничен

В Украине за минувшие сутки 455 новых случаев заболевания Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 175 выздоровели, 9 176 активных случаев - СНБО

В Тернопольской области за минувшие сутки у 14 человек подтверждено заболевание Covid-19

В Ривненской области шесть новых случаев заболевания Covid-19

Во Львовской области за сутки диагностировали 24 новых случая Covid-19

В Луганской области уничтожено транспортное средство боевиков, подвозившее боеприпасы – штаб ООС

Участникам преступной схемы поставки комплектующих к военной технике, уклонившимся от уплаты налогов почти на 50 млн грн, сообщили о подозрении

Число жертв коронавируса в мире превысило 233 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 257 тыс

Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления

Китай пока не дал согласие на участие ВОЗ в расследовании по возникновению COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА