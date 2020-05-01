Боднар убежден в политической мотивированности решения о смягчении карантина в Черкассах

Глава Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Роман Боднар убежден, что исполком горсовета Черкасс не имел права принимать решения по послаблению карантинных ограничений и назвал его политически мотивированным.

"Исполком вчера принял решение, которое абсолютно противоречит всем возможным нормативным актам (правительства – ИФ)", - сказал Боднар в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Глава области отметил, что в городе, как и в области, существуют региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). "В связи с тем, что правительство ввело режим чрезвычайной ситуации, именно в таком состоянии наделяются исключительными полномочиями эти комиссии, которые функционируют в городах, области, районах", - пояснил Боднар, отметив, что возглавляет комиссию в области глава ОГА, в городе – мэр.

"Исполком не уполномочен принимать никакие решения по ослаблению карантина. Если бы речь шла об ослаблении, то это решение должна была принять комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС… Исполком, не имея соответствующих полномочий, очевидно, преследуя узкополитические мотивы, поставил в зависимость целый город для того, чтобы заработать дешевые политические дивиденды", - заявил глава ОГА.

Боднар также убежден, что "эта акция" была направлена против него лично. Глава ОГА рассказал, что его заместитель отправил письмо в горсовет, в котором было указано на необходимость привести решение по смягчению карантина в соответствие с законодательством. "Но об этом они почему-то забыли. Основной темой собрания этой кучки людей, так называемых политиков, я бы назвал их политиканами, - был вопрос недоверия мне лично", - сказал он.

Глава ОГА напомнил, что в области инфицировано 70 медработников . Он обратился к жителям Черкасс с просьбой поберечь себя и своих родных, придерживаться действующего законодательства и выдержать еще 10 дней до соответствующего решения правительства.

"Полиция сейчас изучает деятельность должностных лиц, дает им правовую оценку и будет действовать в рамках действующего законодательства", - заключил Боднар.

Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания.

Исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу:

- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.