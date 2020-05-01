События

11:16 01.05.2020

Почти 8 тыс. новых случаев Covid-19 выявлено в России за сутки (+7,4%)

2 мин читать

Свыше 7,9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки, по этому показателю рекорд побит второй день подряд.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 7 933 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 534 (44,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованном в пятницу.

Накануне, 30 апреля, суточный прирост в стране в абсолютном значении впервые перешагнул за 7 тыс., на тот момент это был рекордно высокий показатель за все время роста заболеваемости Covid-19 в России. Теперь рекорд перекрыт сразу на 0,8 тыс. случаев.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 114 431 случай (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - уточняют в штабе.

В Москве 3561 новый случай Covid-19 за сутки, говорится в сообщении штаба. Таким образом, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 57,3 тыс.

За последние сутки в России подтверждено 96 летальных исходов, ассоциированных с Covid-19, из них в Москве - 47. Число летальных исходов по сравнению с прошлыми сутками несколько снизилось, опустившись ниже сотни (накануне - 101 умерший, 29 апреля - 108 смертей). Общее число зарегистрированных летальных случаев в России теперь составляет 1169.

Выписан по выздоровлению 1 601 человек за минувшие сутки, из этого числа в Москве - 631. Общее число выздоровевших выросло до 13 220.

Теги: #рф #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:44 01.05.2020
В Австралии рассмотрят вопрос облечения мер социальной изоляции раньше срока - 8 мая

В Австралии рассмотрят вопрос облечения мер социальной изоляции раньше срока - 8 мая

11:44 01.05.2020
Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина

Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина

11:39 01.05.2020
За минувшие сутки Covid-19 заболели еще два украинских пограничника

За минувшие сутки Covid-19 заболели еще два украинских пограничника

11:33 01.05.2020
В Киеве обнаружены очаги заболевания Covid-19 в 2 общежитиях, они закрыты на карантин - мэр

В Киеве обнаружены очаги заболевания Covid-19 в 2 общежитиях, они закрыты на карантин - мэр

11:29 01.05.2020
Боднар убежден в политической мотивированности решения о смягчении карантина в Черкассах

Боднар убежден в политической мотивированности решения о смягчении карантина в Черкассах

11:11 01.05.2020
Степанов: решению горсовета Черкасс о смягчении карантина будет дана оценка правоохранительными органами

Степанов: решению горсовета Черкасс о смягчении карантина будет дана оценка правоохранительными органами

11:09 01.05.2020
Ситуация с распространением коронавируса позволяет смягчить карантин с 11 мая - Степанов

Ситуация с распространением коронавируса позволяет смягчить карантин с 11 мая - Степанов

10:54 01.05.2020
Количество больных Covid-19 за счет выздоровления снизилось в 6 областях из 24, в 3 не изменилось - СНБО

Количество больных Covid-19 за счет выздоровления снизилось в 6 областях из 24, в 3 не изменилось - СНБО

10:21 01.05.2020
В ВСУ за минувшие сутки не зафиксировано заболевших Covid-19, выздоровели 10 человек – командование медсил

В ВСУ за минувшие сутки не зафиксировано заболевших Covid-19, выздоровели 10 человек – командование медсил

10:00 01.05.2020
В Украине за минувшие сутки 455 новых случаев заболевания Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 175 выздоровели, 9 176 активных случаев - СНБО

В Украине за минувшие сутки 455 новых случаев заболевания Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 175 выздоровели, 9 176 активных случаев - СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве обнаружены очаги заболевания Covid-19 в 2 общежитиях, они закрыты на карантин - мэр

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ

Ситуация с распространением коронавируса позволяет смягчить карантин с 11 мая - Степанов

СНБО УКРАИНА КОРОНАВИРУС

Количество больных Covid-19 за счет выздоровления снизилось в 6 областях из 24, в 3 не изменилось - СНБО

ВСУ КОРОНАВИРУС

В ВСУ за минувшие сутки не зафиксировано заболевших Covid-19, выздоровели 10 человек – командование медсил

КОРОНАВИРУС УКРАИНА

В Украине за минувшие сутки 455 новых случаев заболевания Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 175 выздоровели, 9 176 активных случаев - СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

В четверг в Украину спецрейсами прибыло 4 сотни человек из Болгарии, Ливана и Кипра, все отправлены на самоизоляцию – Госпогранслужба

В Пекине вновь открывают Запретный город, музеи и парки, но допуск посетителей ограничен

В Тернопольской области за минувшие сутки у 14 человек подтверждено заболевание Covid-19

В Ривненской области шесть новых случаев заболевания Covid-19

Во Львовской области за сутки диагностировали 24 новых случая Covid-19

В Луганской области уничтожено транспортное средство боевиков, подвозившее боеприпасы – штаб ООС

Участникам преступной схемы поставки комплектующих к военной технике, уклонившимся от уплаты налогов почти на 50 млн грн, сообщили о подозрении

Число жертв коронавируса в мире превысило 233 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 257 тыс

Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления

Китай пока не дал согласие на участие ВОЗ в расследовании по возникновению COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА