Степанов: решению горсовета Черкасс о смягчении карантина будет дана оценка правоохранительными органами

Решению городского совета Черкасс о досрочном смягчении с 1 мая карантинных ограничений будет дана оценка правоохранительными органами, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«То, что вчера произошло в Черкассах, я имеют в виду решение горсовета открыть магазины, вплоть до торговых центров, до террас в учреждения общественного питания, может нивелировать всю работу (по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - ИФ), которая была проведена в течение 1,5 месяцев. Это может привести к катастрофическим последствиям. Действиям городской власти будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительным органами», - сказал он на брифинге в пятницу во время визита в Черкассы.

Степанов считает, что решение Черкасского горсовета «ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, которые просто поверили и могут пойти (в магазины и торговые центры - ИФ) и заразиться».

«Я категорически осуждаю такие действия. Наши карантинные меры дали возможность избежать пика заболеваемости COVID-19 в Украине», - сказал он.

Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания.

Исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу:

- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.