События

10:54 01.05.2020

Количество больных Covid-19 за счет выздоровления снизилось в 6 областях из 24, в 3 не изменилось - СНБО

5 мин читать
Количество больных Covid-19 за счет выздоровления снизилось в 6 областях из 24, в 3 не изменилось - СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания в шести областях Украины, а больше всего новых случаев болезни подтверждено в Черновицкой области и в Киеве.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу утром, за минувшие сутки:

в Винницкой области подтверждено 8 новых случаев заболевания и 18 выздоровления (за все время – 425 заболевших, 3 умерших и 145 выздоровевших соответственно), сейчас в области болеет 277 человек (на 10 меньше, чем днем ранее);

в Волынской области – 27 новых случаев заболевания и 4 выздоровления (307 заболевших, 6 умерших и 64 выздоровевших за все время), болеет 237 человек (за сутки на 23 больше);

в Днепропетровской области – 17 новых случаев заболевания и 40 выздоровления (за все время 364 заболели, 3 умерли и 63 выздоровели), болеет 298 человек (за сутки на 23 меньше);

в Донецкой области - 2 новых заболевших и 2 выздоровевших (за все время - 70 заболевших, 1 умерший и 12 выздоровевших), сейчас болеет 57 человек, как и сутки назад;

в Житомирской области – 16 новых случаев заболевания и 2 выздоровления (290 заболели, 10 умерли и 23 выздоровели за все время), сейчас болеет 357 человек (за сутки на 14 больше);

в Закарпатской области – 13 новых случаев заболевания и 5 выздоровления (всего 432 заболевших, 9 умерших и 53 выздоровевших), сейчас болеет 370 человек (за сутки на 8 больше);

в Запорожской области - 17 новых случаев заболевания и 9 выздоровления (всего 260 заболевших, 5 умерших и 71 выздоровевший), сейчас болеет 184 человека (за сутки на 8 больше);

в Ивано-Франковской области - 37 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и ни одного случая выздоровления (899 заболевших, 51 умерший и 72 выздоровевших за все время), сейчас болеет 776 человек (за сутки на 36 больше);

в г.Киеве – 52 новых случая заболевания и 5 выздоровления (всего 1 453 случая заболевания, 25 - смерти и 80 – выздоровления за все время), сейчас в столице болеет 1 348 человек (за сутки на 47 больше);

в Киевской области – 30 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 1 выздоровления (всего 694, 17 и 74 соответственно), сейчас болеет 603 человека (за сутки на 27 больше);

в Кировоградской области - 1 новый случай заболевания, 1 смерти и 14 выздоровления (всего 392 заболели, 19 умерли и 114 выздоровели), сейчас болеет 259 человек (за сутки на 14 меньше);

в Луганской области – 2 новых случая заболевания и 1 выздоровления (за все время 35 заболели и 5 выздоровели, летальных случаев не было), сейчас болеет 30 человек (за сутки на 1 больше);

во Львовской области - 24 новых случаев заболевания и 10 выздоровления (всего 454 заболели, 14 умерли и 87 выздоровели), сейчас болеет 353 человека (за сутки на 14 больше);

в Николаевской области – 1 новый случай выздоровления, новых заболевших нет (за все время 126 заболевших, 2 умерших и 6 выздоровевших), болеет 118 человек (за сутки на 1 меньше);

в Одесской области - 19 новых случаев заболевания и 2 выздоровления (за все время 296 заболевших, 3 умерших и 17 выздоровевших), болеет 276 человек (за сутки на 17 больше);

в Полтавской области - 8 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 1 выздоровления (всего 211 заболевших, 7 умерших и 22 выздоровевших за все время), болеет 182 человека (за сутки на 6 больше);

в Ровенской области – 21 новый случай заболевания и 3 выздоровления (за все время 658 заболевших, 11 умерших и 62 выздоровевших), сейчас болеет 585 человек (за сутки на 18 больше);

в Сумской области - 1 новый случай заболевания и 5 выздоровления (за все время 103 заболевших, 4 умерших и 62 выздоровевших), сейчас болеет 37 человек (за сутки на 4 меньше);

в Тернопольской области - 14 новых случая заболевания и 15 выздоровления (всего 793 заболели, 14 умерли и 93 выздоровели), сейчас болеет 686 человек (за сутки на 1 меньше);

в Харьковской области - 25 новых случаев заболевания и 6 выздоровления (всего 274 заболевших, 4 умерших и 26 выздоровевших), сейчас болеет 244 человека (за сутки на 19 больше);

в Херсонской области - 9 новых случаев заболевания и 9 выздоровления (за все время 120 заболевших, 2 умерших и 44 выздоровевших), сейчас болеет 74 человека, как и сутки назад;

в Хмельницкой области – 10 новых случаев заболевания и 6 выздоровления (всего 92 заболевших, 5 умерших и 26 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 61 человек (за сутки на 4 больше);

в Черкасской области - 6 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 3 выздоровления (за все время 296 заболевших, 9 умерших и 63 выздоровевших), сейчас болеет 224 человека (за сутки на 2 больше);

в Черновицкой области - 96 новых случаев заболевания, 5 случаев смерти и 13 выздоровления (всего 1 667 заболевших, 44 умерших и 123 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 500 человек (за сутки на 78 больше);

в Черниговской области за сутки новых случаев заболевания, смерти и выздоровления нет (за все время там было 50 заболевших, 4 умерших и 6 выздоровевших), сейчас там болеет 40 человек.

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 455 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 175 выздоровели. В настоящее время в Украине болеет Covid-19 9 тыс 176 человек, что на 269 больше, чем сутками ранее.

Теги: #снбо #украина #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:44 01.05.2020
В Австралии рассмотрят вопрос облечения мер социальной изоляции раньше срока - 8 мая

В Австралии рассмотрят вопрос облечения мер социальной изоляции раньше срока - 8 мая

11:44 01.05.2020
Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина

Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина

11:39 01.05.2020
За минувшие сутки Covid-19 заболели еще два украинских пограничника

За минувшие сутки Covid-19 заболели еще два украинских пограничника

11:33 01.05.2020
В Киеве обнаружены очаги заболевания Covid-19 в 2 общежитиях, они закрыты на карантин - мэр

В Киеве обнаружены очаги заболевания Covid-19 в 2 общежитиях, они закрыты на карантин - мэр

11:29 01.05.2020
Боднар убежден в политической мотивированности решения о смягчении карантина в Черкассах

Боднар убежден в политической мотивированности решения о смягчении карантина в Черкассах

11:16 01.05.2020
Почти 8 тыс. новых случаев Covid-19 выявлено в России за сутки (+7,4%)

Почти 8 тыс. новых случаев Covid-19 выявлено в России за сутки (+7,4%)

11:11 01.05.2020
Степанов: решению горсовета Черкасс о смягчении карантина будет дана оценка правоохранительными органами

Степанов: решению горсовета Черкасс о смягчении карантина будет дана оценка правоохранительными органами

11:09 01.05.2020
Ситуация с распространением коронавируса позволяет смягчить карантин с 11 мая - Степанов

Ситуация с распространением коронавируса позволяет смягчить карантин с 11 мая - Степанов

10:21 01.05.2020
В ВСУ за минувшие сутки не зафиксировано заболевших Covid-19, выздоровели 10 человек – командование медсил

В ВСУ за минувшие сутки не зафиксировано заболевших Covid-19, выздоровели 10 человек – командование медсил

10:00 01.05.2020
В Украине за минувшие сутки 455 новых случаев заболевания Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 175 выздоровели, 9 176 активных случаев - СНБО

В Украине за минувшие сутки 455 новых случаев заболевания Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 175 выздоровели, 9 176 активных случаев - СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве обнаружены очаги заболевания Covid-19 в 2 общежитиях, они закрыты на карантин - мэр

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ

Ситуация с распространением коронавируса позволяет смягчить карантин с 11 мая - Степанов

ВСУ КОРОНАВИРУС

В ВСУ за минувшие сутки не зафиксировано заболевших Covid-19, выздоровели 10 человек – командование медсил

КОРОНАВИРУС УКРАИНА

В Украине за минувшие сутки 455 новых случаев заболевания Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 175 выздоровели, 9 176 активных случаев - СНБО

ВСУ ООС БОЕВИКИ ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Луганской области уничтожено транспортное средство боевиков, подвозившее боеприпасы – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В четверг в Украину спецрейсами прибыло 4 сотни человек из Болгарии, Ливана и Кипра, все отправлены на самоизоляцию – Госпогранслужба

В Пекине вновь открывают Запретный город, музеи и парки, но допуск посетителей ограничен

В Тернопольской области за минувшие сутки у 14 человек подтверждено заболевание Covid-19

В Ривненской области шесть новых случаев заболевания Covid-19

Во Львовской области за сутки диагностировали 24 новых случая Covid-19

В Луганской области уничтожено транспортное средство боевиков, подвозившее боеприпасы – штаб ООС

Участникам преступной схемы поставки комплектующих к военной технике, уклонившимся от уплаты налогов почти на 50 млн грн, сообщили о подозрении

Число жертв коронавируса в мире превысило 233 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 257 тыс

Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления

Китай пока не дал согласие на участие ВОЗ в расследовании по возникновению COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА