В ВСУ за минувшие сутки не зафиксировано заболевших Covid-19, выздоровели 10 человек – командование медсил

За минувшие сутки новые случаи заболевания COVID-19 в Вооруженных силах не зарегистрированы.

"На 07:00 1 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19… болеет 44 человека. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая", - сообщает командование медсил на своей странице в соцсети Фейсбук.

По их данным, выздоровели 10 человек (Винницкая область -3, Харьковская область -7 человек).

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 298 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 31 человек.