События

10:00 01.05.2020

В Украине за минувшие сутки 455 новых случаев заболевания Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 175 выздоровели, 9 176 активных случаев - СНБО

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В Украине за минувшие сутки 455 новых случаев заболевания Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 175 выздоровели, 9 176 активных случаев - СНБО

455 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 175 выздоровели.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО в пятницу утром, в настоящее время в Украине болеет Covid-19 9 тыс 176 человек, что на 269 больше, чем сутками ранее.

При этом утром 30 апреля сообщалось о 450 заболевших, 11 умерших и 135 выздоровевших за предшествовавшие сутки, а утром 29 апреля – о 456 заболевших, 11 умерших и 111 выздоровевших.

Теги: #коронавирус #украина
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