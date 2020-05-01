В Ривненской области шесть новых случаев заболевания Covid-19

По состоянию на утро пятницы, 1 мая, в Ривненской области зафиксировано шесть новых случаев заболевания Covid-19.

Как сообщил глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль, из заболевших пять – жители Ровно, один – из села Залужье Дубровицкого района.

Возраст заболевших от 16 до 59 лет.

"Таким образом в Ривненской области зарегистрирован 671 случай заболевания Covid-19. Из низ 16 летальных и 66 выздоровели", - написал Коваль

В настоящее время на проверке в Ривненском областном лабораторном центре 172 образца.