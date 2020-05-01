Во Львовской области за сутки диагностировали 24 новых случая Covid-19

24 новых случая коронавирусной болезни Covid-19 диагностировали за минувшие сутки во Львовской области, сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы Галину Сличную.

"По состоянию на 08:00 часов во Львове и Львовской области подтверждены 454 случая инфицирования коронавирусом, из них 14 летальные. По оперативным данным, вчера в лабораториях провели 246 ПЦР-тестов, из которых 24 оказались позитивными", - говорится в сообщении.

По состоянию на 30 апреля во Львовской области 14 человек умерли от коронавируса, а у 430 человек лабораторно подтвердили диагноз Covid-19.

В данное время в областной инфекционной больнице находится на лечении 114 пациентов, пять из них – в реанимации, двое – на аппарате искусственной вентиляции легких. Выздоровели 87 пациентов.