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08:55 01.05.2020

Участникам преступной схемы поставки комплектующих к военной технике, уклонившимся от уплаты налогов почти на 50 млн грн, сообщили о подозрении

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Участникам преступной схемы поставки комплектующих к военной технике, уклонившимся от уплаты налогов почти на 50 млн грн, сообщили о подозрении

Четырем подозреваемым в преступной схеме поставки комплектующих для военной техники на государственные предприятия Государственного концерна "Укроборонпром", сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн грн, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"При согласовании прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств 4 лицам, среди которых 2 фактических руководителя ООО "Оптимумспецдеталь", бывший директор этого общества и бухгалтер", – говорится в сообщении на сайте САП.
В информации отмечается, что во время досудебного расследования установлено, что в 2015 году двое лиц, которые фактически осуществляли управление обществом "Оптимумспецдеталь", разработали преступную схему поставки комплектующих для военной техники на государственные предприятия ГК "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов с таких операций.
"К реализации преступной схемы лица за денежное вознаграждение привлекли одного мужчину, которого назначили на должность в качестве как директора общества, так и бухгалтера, хотя никаких специальных знаний у него не было",- сказано в сообщении.
Кроме того, сообщается, что фактическое осуществление бухгалтерской деятельности предприятия было положено на еще одну участницу преступной схемы – бухгалтершу одного из подконтрольных организаторам схемы предприятий.
Согласно согласованной схемы, организаторы обеспечивали оформление договоров на поставку товаров к предприятиям Концерна. Эти товары не имели легального источника происхождения - ни реально, ни документально не были приобретены обществом "Оптимумспецдеталь".
"Для сокрытия этого факта были созданы фиктивные предприятия, которые маскировали реальное происхождение комплектующих и создавали формальный законный источник происхождения этих товаров", – подчеркнули в САП.
Так, путем отражения в налоговом учете бестоварных операций с субъектами хозяйствования, формировали налоговый кредит и повышали себестоимость товаров, которые фактически были приобретены на безвозмездной основе. Полученные с операций безналичные средства в дальнейшем переводились в наличность, но налоги на добавленную стоимость и прибыль не платились.
"Таким образом, за 2015 – 2018 годы общество уклонилось от уплаты налогов на общую сумму 49,342 млн грн", – резюмировали в прокуратуре.
Участникам преступной схемы инкриминируется организация и совершение особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212 и ч.3 ст.209 УК Украины.
Следствие продолжается.

Теги: #схема #сап #укроборонпром #подозрение
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