События

07:45 01.05.2020

Запорожская АЭС вывела блок №4 в планово-предупредительный ремонт

1 мин читать
Запорожская АЭС вывела блок №4 в планово-предупредительный ремонт

Запорожская атомная электростанция (АЭС) в ночь на пятницу отключила блок №4 от энергосистемы страны для проведения планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
"1 мая 2020 года в 00.01 энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт", – говорится в сообщении пресс-службы АЭС, обнародованном в пятницу утром.
В сети находятся 2 энергоблока суммарной мощностью 1 970 МВт.
Уточняется, что на энергоблоке №3 идут 134 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 16 сутки планового среднего ремонта. Энергоблок №2 находится в резерве.
"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения ЗАЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону", – подытожили в НАЭК "Энергоатом".

Теги: #заэс #блок #ремонт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:05 16.04.2020
Запорожская АЭС вывела блок №5 на плановый ремонт

Запорожская АЭС вывела блок №5 на плановый ремонт

11:42 24.03.2020
"Укравтодор" выбрал 3 компании для ремонта дороги от Северодонецка до Станицы Луганской, работы планируют начать в начале апреля

"Укравтодор" выбрал 3 компании для ремонта дороги от Северодонецка до Станицы Луганской, работы планируют начать в начале апреля

10:43 15.03.2020
Ровенская АЭС вывела в плановый ремонт блок №2

Ровенская АЭС вывела в плановый ремонт блок №2

07:39 14.03.2020
Кличко: Мы начинаем капитальный ремонт дорог исторической части города - старого Подола

Кличко: Мы начинаем капитальный ремонт дорог исторической части города - старого Подола

04:43 05.03.2020
"Киевтеплоенерго" завершило ликвидацию повреждения на мосту Патона за одни сутки

"Киевтеплоенерго" завершило ликвидацию повреждения на мосту Патона за одни сутки

03:41 26.02.2020
В 2020 г. на ремонт уборных в киевских школах выделили более 73 млн грн

В 2020 г. на ремонт уборных в киевских школах выделили более 73 млн грн

12:19 21.02.2020
В Киеве на Южном мосту вышел из строя деформационный шов, идет ремонт и частично ограничено движение

В Киеве на Южном мосту вышел из строя деформационный шов, идет ремонт и частично ограничено движение

09:37 21.02.2020
Благодаря благоприятным погодным условиям "Киевавтодор" начала активные работы на улично-дорожной сети столицы - КГГА

Благодаря благоприятным погодным условиям "Киевавтодор" начала активные работы на улично-дорожной сети столицы - КГГА

10:03 15.02.2020
Энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта

Энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта

20:32 11.02.2020
В 2020 году в Днепропетровской области построят и отремонтируют более 100 соцобъектов

В 2020 году в Днепропетровской области построят и отремонтируют более 100 соцобъектов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС МИР

Число жертв коронавируса в мире превысило 233 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 257 тыс

ООС СВОДКА

С начала суток пятницы на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих, зафиксировано 9 обстрелов со стороны боевиков

КОРОНАВИРУС ПИК БРИТАНИЯ

В Великобритании пройден пик эпидемии коронавируса - Джонсон

КОРОНАВИРУС РОССИЯ ПРЕМЬЕР

Премьер-министр РФ Мишустин сообщил о выявленном у него коронавирусе, и.о. премьера РФ будет Белоусов

МИНОБРАЗОВАНИЯ

Сроки регистрации на ЕВЭ/ЕПВИ переносятся, регистрация будет проведена онлайн - Минобразования Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 233 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 257 тыс

Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления

Китай пока не дал согласие на участие ВОЗ в расследовании по возникновению COVID-19

С начала суток пятницы на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих, зафиксировано 9 обстрелов со стороны боевиков

С 1 мая в Черкассах смягчают карантин для части предпринимателей

Китай либо не смог, либо не захотел остановить коронавирус – Трамп

На базе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" начали работу два института

Судебная реформа может продолжаться при условии, что она не противоречит Конституции Украины и учитывает ведущие европейские стандарты

В Киевском СИЗО скоро появится 6 мест в платных камерах

США передают аппараты ИВЛ не только союзникам – Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА