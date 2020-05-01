События

07:31 01.05.2020

С начала суток пятницы на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих, зафиксировано 9 обстрелов со стороны боевиков

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С начала суток пятницы на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих, зафиксировано 9 обстрелов со стороны боевиков

С начала суток пятницы, 1 мая, на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих в результате 9 обстрелов со стороны боевиков, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Им была оказана первая медицинская помощь и они были оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук.
В штабе уточнили, что боевики трижды нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, были обстреляны позиции ООС неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Неподалеку Водяного боевики дважды применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь по украинским позициям вблизи Крымского производился из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, было выпущено 10 мин 120-го калибра. По окраине Южного боевики вели огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского применяли 82-мм минометы.
Кроме того, в штабе сообщили, что с 18.00 четверга, 30 апреля, боевики 9 раз открывали огонь по украинским позициям применяя запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
По данным украинской разведки, 30 апреля военнослужащие ООС уничтожили двух боевиков и еще трех ранили.
"Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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