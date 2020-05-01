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05:43 01.05.2020

Китай либо не смог, либо не захотел остановить коронавирус – Трамп

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Китай либо не смог, либо не захотел остановить коронавирус – Трамп

Президент США Дональд Трамп не исключил, что КНР намеренно не стала препятствовать распространению коронавируса COVID-19 в мире.
"Либо не смогли сделать это, либо же - попросту решили не делать этого", - сказал он на брифинге в Белом доме.
"Китай - очень продвинутая страна", - добавил он, объясняя, почему у КНР были все необходимые инструменты для того, чтобы не допустить распространения коронавирусой инфекции.
"Странно, что китайцы тогда прекратили рейсы в Китай, однако одновременно - разрешали рейсы из КНР", - добавил Трамп.
Он также повторил мысль о том, что Пекин хотел бы победы экс-вице президента США Джо Байдена на ближайших президентских выборах.
"Они хотят видеть президентом Сонного Джо. Ведь тогда они смогут делать с нашей страной все, что захотят", - считает президент США.

Теги: #сша #трамп #китай #коронавирус
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