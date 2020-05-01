Судебная реформа может продолжаться при условии, что она не противоречит Конституции Украины и учитывает ведущие европейские стандарты

В Совете Европы провели правовую оценку принятых Конституционным судом Украины решений относительно продолжения судебной реформы, подчеркнули важность условия не противоречия Конституции и учета ведущих европейских стандартов в этой области, сообщили в отделе коммуникаций Конституционного суда Украины (КСУ) и правового мониторинга.

По информации КСУ, поступило письмо от председателя Департамента правосудия и правового сотрудничества Совета Европы Ханне Юнкер. В нем Суд проинформирован, что в рамках постоянного сотрудничества между Советом Европы и Украиной в сфере судебной реформы, Департаментом правосудия и правового сотрудничества при Генеральном Директорате по правам человека и верховенства права осуществлена оценка двух, недавно принятых КСУ решений, а именно: № 2-р / 2020 от 18 февраля 2020 года и № 4-р / 2020 от 11 марта 2020 года.

Указанную оценку разработал привлеченный Департаментом международный эксперт, который изучает решения КСУ и их соответствие европейским стандартам относительно функционирования и организации судебной власти, а также рекомендациям, изложенным в заключении Венецианской Комиссии CDL-AD (2019) 027-e "О правовой базы в Украине, регулирующего деятельность Верховного суда и органов судебного самоуправления", принятом 9 декабря 2019.

В указанном документе, в частности, говорится о том, что оба решения КСУ касаются некоторых ключевых проблем, поднимаемых Европейской комиссией за демократию через право и подчеркивают важность ее вывода. Также указано, что Решения КСУ четко указывают, что судебная реформа может продолжаться лишь при условии, что она не противоречит Конституции и учитывает ведущие европейские стандарты в этой области. Поэтому в перспективе текущей судебной реформы решения КСУ требуют от власти четкого видения направления, приоритетности и дальнейших шагов, которые следует осуществить.

Вывод Департамента правосудия и правового сотрудничества при Генеральном Директорате по правам человека и верховенства права предоставляет органам исполнительной и законодательной власти Украины ценную возможность пересмотреть некоторые пункты планируемой реформы, может оказаться проблематичным в контексте независимости судебной власти.

Также в документе отмечается возможность привлечения судей и представителей гражданского общества для всесторонней дискуссии с целью определить спектр необходимых реформ и четко отделить их от тех, которые могут нанести судебной власти вред.