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01:56 01.05.2020

США передают аппараты ИВЛ не только союзникам – Трамп

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США передают аппараты ИВЛ не только союзникам – Трамп

США производят так много аппаратов ИВЛ для страдающих от коронавируса пациентов, что поставляют это оборудование не только союзникам, но и другим странам, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы поставляем их союзникам, а также тем, кто ими не является, но оказался в сложном положении", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Трамп не уточнил, в какие именно страны, не являющиеся союзниками США, он готов поставлять аппараты ИВЛ.
Также он отметил, что в США производство этих аппаратов налажено настолько хорошо, что не было ни одного случая их нехватки.

Теги: #ивл #сша #поставки
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