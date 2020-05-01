США передают аппараты ИВЛ не только союзникам – Трамп

США производят так много аппаратов ИВЛ для страдающих от коронавируса пациентов, что поставляют это оборудование не только союзникам, но и другим странам, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы поставляем их союзникам, а также тем, кто ими не является, но оказался в сложном положении", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Трамп не уточнил, в какие именно страны, не являющиеся союзниками США, он готов поставлять аппараты ИВЛ.

Также он отметил, что в США производство этих аппаратов налажено настолько хорошо, что не было ни одного случая их нехватки.