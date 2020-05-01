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01:03 01.05.2020

Замглавы ОП назвал "плохой историей" ситуацию вокруг ресторана "Велюр"

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Замглавы ОП назвал "плохой историей" ситуацию вокруг ресторана "Велюр"

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подчеркивает, что все рестораны в Украине должны соблюдать условия карантина.

"Это плохая история, потому что нет разницы, ресторан ли это народного депутата, или это ресторан какого-то обычного предпринимателя. Хотя это не его ресторан, это его прошлый бизнес, связанный был с ним. Есть решение, что рестораны должны быть закрыты, и нужно поддерживать эти решения, и делать так, как говорит закон или постановления Кабинета министров", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что ресторан "Велюр" на ул.Льва Толстого в Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.

28 апреля народный депутат, замглавы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что в ресторане "Велюр" в Киеве соблюдают карантин, однако иногда там проходят "личные встречи".

"Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи... Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий", - написал он во вторник на своей странице в Facebook.

По его словам, в "Велюре" он встречается со своими помощниками. "С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования Киева", - рассказал Тищенко.

28 апреля полиция Киева проверила информацию СМИ о том, что на ул.Льва Толстого один из ресторанов принимает посетителей. "На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательства по работе таких учреждений только в онлайн-режиме", - сообщила пресс-служба столичной полиции.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью журналу "Новое время" заявил, что полиция прибыла в ресторан "в том числе по инициативе депутатов" и подчеркнул, что партия не собирается покрывать нарушение нардепа.

"Велюр" входит в сеть ресторанов "Наша карта", которую связывают с Тищенко. На сайте сети указано, что Тищенко является президентом группы компаний "Наша карта".

Теги: #киев #карантин #тищенко
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