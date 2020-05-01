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00:19 01.05.2020

Замглавы ОП: некоторые журналисты и стоящие за ними люди перекручивают информацию об организованных Офисом президента поставках медсредств в Украину

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Замглавы ОП: некоторые журналисты и стоящие за ними люди перекручивают информацию об организованных Офисом президента поставках медсредств в Украину

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отмечает, что определенные лица пытаются дискредитировать организованную ОП систему поставок в Украину медицинских средств для борьбы с коронавирусом, перекручивая информацию.

"Есть журналисты, мы понимаем, кто за ними стоит, которые пытаются перекрутить то, что мы сделали для государства. Да, фактически мы сделали свою работу (как власть – ИФ), но это действительно большое дело – то, что мы построили за месяц. Действительно, мы наладили поставки, начали вырабатывать ПЦР-тесты в Украине, также некоторые средства защиты. Мы привезли всё это, мы построили этот воздушный мост, мы дали бизнесу возможность привезти свои продукты", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

Тимошенко считает не очень красивым, когда некоторые люди, которые даже маску не купили как гуманитарную помощь, пытаются что-то там говорить и перекручивать фактически информацию, потому что она действительно перекрученная".

Теги: #действия #коронавирус #офис_президента #освещение
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