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23:25 30.04.2020

"Укравтодор" и дорожные компании в присутствии Зеленского подписали меморандум о защите прав работников и создании новых рабочих мест

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"Укравтодор" и дорожные компании в присутствии Зеленского подписали меморандум о защите прав работников и создании новых рабочих мест

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") и участники рынка подписали Меморандум о защите прав работников дорожного хозяйства и создании новых рабочих мест в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

"Меморандум предусматривает официальное трудоустройство всех работников компаний дорожной отрасли, обеспечение медицинского страхования для всех работников, закрепление минимальной заработной платы для дорожных специальностей на уровне 9 тыс. 670 грн в месяц", - сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что считает очень правильным обеспечение минимальной заработной платы и медстрахования для всех людей, которые будут строить дороги в Украине. "Это сделает сферу строительства дорог более привлекательной для работников. Людям не нужно будет ехать за границу в поисках работы", - считает он.

По прогнозам "Укравтодора", для выполнения амбициозного плана по обновлению более 4 тыс. км государственных дорог в 2020 году дорожная отрасль должна дополнительно привлечь более 38 тыс. дорожных специалистов. Еще около 120 тыс. рабочих мест будет создано в сопутствующих отраслях: на рынке проектных и инжиниринговых услуг, материального производства и обслуживания. Также ожидается рост занятости в сфере придорожной инфраструктуры.

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков отметил, что уже сегодня в дорожной отрасли средняя заработная плата составляет 16-17 тыс. грн. "Я думаю, что это правильный тренд, и до конца года еще больше компаний пересекут эту границу по зарплатам своих рабочих. Тогда Украина станет более конкурентоспособной по сравнению с соседними странами. Специалистам этих профессий просто не будет смысла ехать в другие страны", - подчеркнул он.

Кубраков также сообщил, что с 1 мая стартует онлайн-проект "Дороги и работа", который будет информировать об актуальных вакансиях в дорожной отрасли и возможности развития.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив отметила, что Государственная налоговая служба будет ежемесячно мониторить выполнение меморандума всеми участниками, прежде всего, по занятости и уровня заработных плат, а также уплате всех налогов.

"С подписанием этого меморандума надеемся, что мы сможем ежемесячно показывать новые рабочие места с белой высокой зарплатой и уплату налогов компаниями", - сказала она.

Теги: #укравтодор #рабочие #права
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