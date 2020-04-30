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22:11 30.04.2020

Замглавы ОП: через несколько дней мы узнаем, чем закончится история с Саакашвили

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Замглавы ОП: через несколько дней мы узнаем, чем закончится история с Саакашвили

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что вопрос с возможным назначением экс-президент Грузии Михаила Саакашвили на какую-то должность и его участия в процессе реформирования Украины прояснится в ближайшие дни.

"Эта история еще не закончилась. Это такой небольшой тизер или анонс, можно так сказать. Я надеюсь, что через несколько дней мы узнаем информацию, и я думаю, что наша страна только выиграет, если господин Саакашвили будет помогать в реформировании нашей страны, заниматься именно реформами", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

При этом Тимошенко опроверг информацию о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль не желает видеть Саакашвили в Кабинете министров. "У господина Шмыгаля хорошие отношения с Саакашвили. Это не соответствует никакой действительности", - заверил он.

Замглавы ОП также указал, что "не все должности требуют голосования в Верховной Раде". При этом Тимошенко подчеркнул, что если будут нужны голоса для принятия решения в парламенте о назначении Саакашвили на определенную должность, то "голоса под это есть, и это Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа" – ИФ) тоже сегодня сказал".

Теги: #саакашвили #назначение
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