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21:57 30.04.2020

Во Франции за сутки скончались 289 пациентов с коронавирусом, число госпитализаций снижается

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Во Франции за сутки скончались 289 пациентов с коронавирусом, число госпитализаций снижается

Во Франции среди зараженных коронавирусом за последние сутки умерли 289 человек, таким образом, с начала эпидемии зафиксировано 24 тыс. 376 летальных исходов, сообщил директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон в четверг на брифинге в Париже.

Его данные в очередной раз подтвердили тенденцию снижения во Франции числа госпитализированных пациентов, в том числе в реанимационных палатах, что является одним из условий запланированного в стране на 11 мая начала выхода из режима изоляции и ограничений, связанных с пандемией.

Так, в настоящее время в больницах Франции госпитализированы 26 тыс. 283 пациента, инфицированных COVID-19, это на 551 меньше, чем день назад.

В реанимационных отделениях находятся 4019 тяжелобольных, 121 пациент поступил за последние 24 часа. В реанимационных палатах, по последним данным, на 188 человек меньше, чем накануне.

С начала эпидемии в стране было госпитализировано около 91,6 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19, и около 16 тыс. попали в реанимационные службы.

Вылечились в больницах за тот же период почти 49,5 тыс. инфицированных.

Всего во Франции выявлен 129 тыс. 481 случай заражения коронавирусом.

Ранее в четверг министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил депутатам Национального собрания, что стране необходимо возвращаться к экономической активности в связи с тем, что в контексте пандемии COVID-19 ее ждет такой спад ВВП, который спровоцирует сильный экономический шок.

При этом он высказал мнение, что с началом выхода из режима изоляции, предусмотренного во Франции на 11 мая, начнется период, когда придется наблюдать банкротства и ликвидацию рабочих мест.

Теги: #коронавирус #франция #ситуация
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