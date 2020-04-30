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20:41 30.04.2020

Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьера РФ - Кремль

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Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьера РФ - Кремль

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова исполняющим обязанностей председателя российского правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

"Установить, что исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.", - говорится в указе.

"Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - отмечается в документе.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин сообщил о выявленном у него коронавирусе.

Теги: #премьер #россия #назначение
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