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20:35 30.04.2020

Всеукраинская школа онлайн не будет вести трансляции 1 и 11 мая - Минобразования

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Всеукраинская школа онлайн не будет вести трансляции 1 и 11 мая - Минобразования

В пятницу 1 мая и понедельник 11 мая Всеукраинская школа онлайн не будет вести трансляции уроков, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Организаторы проекта получили большое количество обращений с просьбами не нагружать детей обучением в официальные государственные выходные. Именно поэтому 1 и 11 мая уроки не будут транслировать. В то же время все темы, предусмотренные программой до конца учебного года, будут вычитаны и обнародованы", - указывается в сообщении Министерства в соцсети Facebook.

Теги: #школа #онлайн #выходные
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