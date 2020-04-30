Всеукраинская школа онлайн не будет вести трансляции 1 и 11 мая - Минобразования

В пятницу 1 мая и понедельник 11 мая Всеукраинская школа онлайн не будет вести трансляции уроков, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Организаторы проекта получили большое количество обращений с просьбами не нагружать детей обучением в официальные государственные выходные. Именно поэтому 1 и 11 мая уроки не будут транслировать. В то же время все темы, предусмотренные программой до конца учебного года, будут вычитаны и обнародованы", - указывается в сообщении Министерства в соцсети Facebook.