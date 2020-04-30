Эксперты KSE ожидают снятия карантинных ограничений в Украине к концу лета при благоприятном развитии ситуации

Украина может полностью выйти из карантина, объявленного в связи с угрозой распространения коронавируса, к концу лета при благоприятном развитии ситуации с заболеваемостью, такой прогноз озвучили эксперты Киевской школы экономики (KSE).

При этом в случае ухудшения ситуации эксперты не ожидают снятия карантинных мер до конца 2020 года.

Согласно сообщению KSE, разработанная его экспертами "модель показывает, что критическим является вопрос сезонности. Если COVID-19 демонстрирует сезонность, то возможно быстрое завершение карантина и запуск экономики. Если сезонность не будет наблюдаться, бизнесу и населению нужно адаптироваться к новой реальности",- отметили в KSE.

Модель включает три типа сценариев: "желтый" (средний, умеренная сезонность), "черный" (отрицательный, сезонность отсутствует) и "зеленый" (оптимистический, существенная сезонность).

По "зеленому" сценарию первый этап выхода из карантина (согласно представленной правительством стратегии) начнется 12 мая, второй этап – в конце мая, третий – в середине июня, четвертый пятый – к концу лета 2020 года.

По "желтому" и "черному" сценариям - первый и второй этапы будут соответственно с 12 и с конца мая, а третьего, четвертого и пятого в 2020 году не ожидается.

В KSE отмечают, что определить, по какому сценарию будет происходить рост заболеваемости, можно будет в конце мая 2020 года.

Кроме того, в KSE подчеркнули необходимость постепенного снятия ограничений. "Если отменить все ограничения с 12 мая, то при трех сценариях возможны следующие последствия:

- "желтый" сценарий: пик заболеваемости приходится на середину августа, количество заболевших может достигнуть 800 тыс. человек;

- "черный": пик заболеваемости приходится на конец июня, количество заболевших может превысить 1,2 млн чел.;

"зеленый": пик заболеваемости приходится на середину декабря, а количество заболевших также может превысить 1,2 млн чел., при этом пик заболеваемости откладывается по сравнению с "черным" сценарием на 4,5 месяца, что позволит медицинской системе лучше подготовиться к приему больных".

Как сообщалось, правительство представило стратегию выхода из карантина, которая предусматривает пять этапов. На первом откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, кофейни на вынос, автомойки, веломагазины, работу нотариусов, адвокатов и др. На втором будет возобновлен учебный процесс в выпускных классах и спортивные соревнования (до 50 чел.), открыты заведения общественного питания, спортзалы, отели. На третьем – открыты учреждения образования (отдельные), спортивные и детские площадки, спецперевозки в метро, междугороднее транспортное сообщение, возобновлена работа театров и кинотеатров, ТРЦ, заведений общественного питания для посетителей. На четвертом предполагается возобновить работу метро и всего наземного общественного транспорта, учреждений культуры и образования, а также плановую медпомощь. В ходе пятого этапа произойдет отмена остальных ограничений, кроме установленных местными властями.