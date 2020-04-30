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20:02 30.04.2020

В Великобритании пройден пик эпидемии коронавируса - Джонсон

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В Великобритании пройден пик эпидемии коронавируса - Джонсон

Великобритания преодолела пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в четверг британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Мы прошли пик этой коронавирусной инфекции", - заявил премьер, впервые с конца марта выступая на правительственном брифинге по COVID-19.

Он добавил, что страна уже достигла фазы "нисходящей траектории" распространения заболеваемости.

Кроме того, Джонсон сообщил, что на следующей неделе он изложит план по снятию в стране введенных из-за пандемии ограничений.

За последние сутки в Великобритании зафиксировали 674 случая смерти людей с коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии коронавируса скончались 26711 инфицированных.

Как сообщает телеканал Sky News, со вчерашнего дня в правительственные сводки о случаях смерти включают данные не только об умерших в больницах пациентах, но и о скончавшихся в домах престарелых или других местах.

Кроме того, в стране диагностировали 6030 новых случаев заражения. Таким образом, общее количество заражений в Великобритании достигло превысило 171,2 тыс.

Теги: #коронавирус #пик #британия
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