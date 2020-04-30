Кабмин ведет телефонные переговоры с правительствами стран ЕС по вопросам украинских сезонных работников - Пристайко

Кабинет министров Украины координируется с правительствами стран Европейского Союза для решения вопроса сезонного трудоустройства украинцев, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

"По телефону координируемся с чиновниками стран-членов ЕС, куда приглашают организованные группы украинских сезонных работников. Основная задача - обеспечить им организованный трансфер и надлежащие условия труда, в том числе медицинскую безопасность", - написал он на своей странице в Twitter.