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19:49 30.04.2020

Кабмин ведет телефонные переговоры с правительствами стран ЕС по вопросам украинских сезонных работников - Пристайко

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Кабмин ведет телефонные переговоры с правительствами стран ЕС по вопросам украинских сезонных работников - Пристайко

Кабинет министров Украины координируется с правительствами стран Европейского Союза для решения вопроса сезонного трудоустройства украинцев, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

"По телефону координируемся с чиновниками стран-членов ЕС, куда приглашают организованные группы украинских сезонных работников. Основная задача - обеспечить им организованный трансфер и надлежащие условия труда, в том числе медицинскую безопасность", - написал он на своей странице в Twitter.

Теги: #сезонные_рабочие #евросоюз #кабмин
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