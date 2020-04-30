Показатель летальности от COVID-19 превышает средний в 7 областях - ЦОЗ

Показатель летальности от COVID-19 превышает средний по Украине в семи областях - Ивано-Франковской (5,8%), Кировоградской (4,6%), Львовской (3,3%, Сумской (3,9%), Хмельницкой (6,1%), Черниговской (8,0%), Полтавской (3,0%).

Согласно сообщению Центра общественного здоровья в Facebook, в половозрастной структуре умерших преобладают мужчины - 146 (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%).

70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирения.

90% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

По состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрировано 261 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Показатель смертности составил 0,62 на 100 тыс. населения. Летальность - 2,5%.