Безопасность в Одессе 2 мая будут обеспечивать более 1,5 тыс. правоохранителей - глава полиции Одесской области

Общественную безопасность и соблюдение карантинных норм в Одессе 2 мая обеспечат более 1,5 тыс. сотрудников полиции, заявил руководитель полиции Одесской области Олег Бех, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Всего к выполнению этих задач планируется привлечь более полутора тысяч правоохранителей. Они будут нести службу на Куликовом поле, на Соборной площади и патрулировать центр Одессы. Кроме того, для реагирования на возможные чрезвычайные события и агрессивные ситуации предусмотрен резерв из числа 100 работников батальона полиции особого назначения", - сообщил он на совещании руководителей правоохоронных органов Одесской области в четверг.

Он также уточнил, что на Куликовом поле, Соборной площади и в центральной части города запланированы превентивные меры.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой подчеркнул, что к обеспечению безопасности будут привлечены все подразделения Министерства внутренних дел Украины.

"Наша задача - обеспечить правопорядок, не допустить провокаций и быть готовыми к любым изменениям, которые могут происходить в оперативной обстановке. Именно поэтому 2 мая в выполнение задач в Одессе мы привлекаем все подразделения МВД. Это и полиция, и Национальная гвардия, и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям", - заявил он.

Он также подчеркнул важность координации работы всех подразделений.

"Координировать работу всех правоохранительных органов будет ситуационный центр и созданный оперативный штаб. Через них мы будем обмениваться информацией и принимать решения в соответствии с оперативной обстановкой", - объяснил Яровой.