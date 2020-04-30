В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация лесных пожаров - ГАЗО

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация очагов тления травяного настила, пней, лесной подстилки, древесины и торфяников, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

"В зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС, которым помогают работники лесных пожарных станций ГСП "Северная Пуща", продолжают ликвидацию пожаров на территориях Лубянского, Дитятковского, Котовского, Денисовицкого, Корогодского и Паришевского лесничеств. В частности, продолжаются мероприятия по максимальному пролитию отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Также в районе с. Кривая Гора и пгт Полесское сотрудники ГСП "Северная Пуща" продолжают проливать торфяники с помощью пожарных насосных станций.

К тушению привлечены 207 человек и 64 единицы техники.

Уровень радиации остается в пределах нормы.