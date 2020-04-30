Правоохранители изъяли крупную партию антиукраинских агитматериалов, которые планировали распространять 2 и 9 мая в Одессе

Правоохранители Одесской области разоблачили группу лиц, готовившихся к распространению агитационных материалов антиукраинского содержания, и обнаружили у них соответствующую продукцию по месту жительства.

Как сообщается на странице прокуратуры Одесской области в Facebook, сотрудники Управления СБУ в Одесской области провели 30 апреля ряд обысков в рамках уголовного производства по факту возможного совершения преступлений против основ национальной безопасности Украины и подготовке массовых беспорядков (ч.2 ст.110, ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.1 ст.294 Уголовного кодекса Украины).

"По результатам проведенных следственных действий по месту жительства трех фигурантов правоохранители изъяли большое количество печатной агитационной продукции в виде листовок, плакатов и наклеек, которые содержат призывы к посягательству на территориальную целостность и захвату государственной власти, другие провокационные материалы с запрещенной символикой тоталитарных режимов", - говорится в сообщении.

Установлено, что эта продукция должна быть распространена во время траурных мероприятий ко дню памяти о трагических событиях 2 мая 2014 года и во время торжественных событий ко Дню Победы 9 мая.

"По замыслу организаторов, после распространения в Одессе указанной антиукраинской продукции с обязательным фиксированием соответствующие фото- и видеоматериалы планировалось использовать в российских пропагандистских СМИ", - рассказали в прокуратуре.