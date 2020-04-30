Францию ждет экономический шок - министр

Францию в контексте пандемии COVID-19 ждет такой спад ВВП, который спровоцирует сильный экономический шок, поэтому стране необходимо возвращаться к экономической активности, заявил в четверг депутатам Национального собрания министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

По его словам, которые приводит сайт телеканала BFMTV, сокращение на 5,8% французского ВВП в первом квартале года представляет собой "настоящий сигнал тревоги" о "мощности экономического шока" и о "необходимости возобновить (экономическую) активность".

"Самое тяжелое еще впереди", - предупредил министр в ходе слушаний в парламентском комитете по экономическим делам и устойчивому развитию.

При этом он высказал мнение, что с началом выхода из режима изоляции, предусмотренного во Франции на 11 мая, начнется период, когда придется наблюдать банкротства и ликвидацию рабочих мест.

Телеканал также приводит данные статистической службы Евросоюза Eurostat, согласно которым в еврозоне в первом квартале 2020 года отмечено в целом снижение ВВП на 3,8%, невиданное до сих пор за время существования единой европейской валюты. И самое сильное снижение наблюдается во Франции при уменьшении ВВП на 5,8%, на 5,2% в Испании, 4,7% в Италии, 3,9% в Бельгии и 2,5% в Австрии.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в четверг, что Европейскую экономику ждет беспрецедентный спад в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в 2020 году.