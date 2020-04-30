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19:01 30.04.2020

Один человек погиб, пятеро пропали без вести в результате крушения канадского вертолета в Ионическом море

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Один человек погиб, пятеро пропали без вести в результате крушения канадского вертолета в Ионическом море

Один канадский военнослужащий погиб, еще пятеро считаются пропавшими без вести после крушения вертолета канадских ВВС CH-148 Cyclone в Ионическом море в ночь на четверг, сообщил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, причины катастрофы еще предстоит выяснить.

Вертолет, участвовавший в учениях НАТО, пропал в Ионическом море западнее греческого острова Кефалония, сообщил ранее греческий телеканал ERT.

По его данным, вертолет исчез с экранов радаров, когда находился в воздушном пространстве Италии.

На поиски вертолета вышли фрегаты ВМС Италии и Турции.

Позже к ним подключились самолеты ВВС Канады, Италии и Турции при дополнительной поддержке Греции и США.

Теги: #вертолет #жертвы #крушение #нато
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