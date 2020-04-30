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18:51 30.04.2020

В Киеве продовольственные рынки будут открывать постепенно при условии соблюдений противоэпидемических требований

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В Киеве продовольственные рынки будут открывать постепенно при условии соблюдений противоэпидемических требований

Агропродовольственные рынки в столице Украины будут открывать постепенно при условии обеспечения ими выполнения ряда противоэпидемических требований, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Кабинет министров совместно с Главным государственным санитарным врачом Украины разработали требования относительно возможности открытия агропродовольственных рынков. Мы эти требования продублировали, детализировали и утвердили своим распоряжением. По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в г.Киеве, по состоянию на 16.30 30 апреля ни один из агропродовольственных рынков столицы не готов обеспечить выполнение указанных требований. В связи с этим, рынки будут открываться постепенно, с момента, когда будут готовы обеспечить выполнение противоэпидемических требований", - сообщил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

По его словам, на рынках нужно обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Бондаренко также отметил, что восстановить работу в случае выполнения требований смогут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, нужно будет не допустить стихийной торговли вокруг. Также будет действовать запрет на приготовление и употребление пищи на месте продажи.

Теги: #коронавирус #кгга
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