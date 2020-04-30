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18:14 30.04.2020

Нардеп Холодов сообщил, что возвращается в Украину, но его сперва не пускали на борт самолета SkyUp из-за Covid-19

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Нардеп Холодов сообщил, что возвращается в Украину, но его сперва не пускали на борт самолета SkyUp из-за Covid-19

Представители авиакомпании SkyUp Airlines не хотели пускать депутата фракции "Cлуга народа" Андрея Холодова на рейс "Ларнака-Киев", о чем Холодов сообщил в видеоролике в соцсети Facebook в четверг.

"Извините, если я не доберусь. Это представители украинской авиакомпании, которые начитались прессы, очевидно, нарушают законы", - сказал Холодов.

По словам депутата, представители авиакомпании обосновали свои действия наличием у них информации, что Холодов болен коронавирусной болезнью.

В то же время позже парламентарий дал понять, что его пустили на борт самолета и он направляется в Украину. "Летим в Киев. Вот так выглядит стюардесса", - написал Холодов в Facebook, проиллюстрировав сообщение фотографией девушки в средствах индивидуальной защиты.

Ранее Холодов сообщал, что с 15 марта находился на Кипре "с вероятным диагнозом Covid-19", проходил там лечение и был на самоизоляции.

Теги: #skyup #слуга_народа
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