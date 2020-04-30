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18:11 30.04.2020

Сроки регистрации на ЕВЭ/ЕПВИ переносятся, регистрация будет проведена онлайн - Минобразования Украины

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Сроки регистрации на ЕВЭ/ЕПВИ переносятся, регистрация будет проведена онлайн - Минобразования Украины

Регистрация на Единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЭ) и Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) перенесено и продлится с 12 мая по 5 июня, сообщает Министерство образования и науки Украины.

Соответствующее письмо было направлено руководителям высших учебных заведений и научных учреждений, которые осуществляют подготовку магистров.

"Учитывая ситуацию с распространением коронавируса, регистрация на ЕВЭ и ЕПВИ будет происходить полностью онлайн. Министерство разработало и обнародовало подробную пошаговую инструкцию, как приемным комиссиям собирать, обрабатывать и регистрировать документы поступающих", - отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Поступающие на магистратуру смогут направить для регистрации на экзамен скан-копию заявления, документа, подтверждающего личность, и других необходимых документов на электронный почтовый ящик приемной комиссии, указанный на сайте высшего учебного учреждения, или с использованием другого, определенного учреждением канала связи.

Контактные данные приемных комиссий поступающие могут найти в Реестре субьектов образовательной деятельности и на официальных сайтах учреждений.

Приемные комиссии в свою очередь должны проверить наличие документов, необходимых для регистрации, и сообщить поступающему об их получении. Далее уполномоченный представитель приемной комиссии должен распечатать присланные документы, сформировать личное дело поступающего и создать запрос на формирование экзаменационного листа с помощью специального сервиса, а дальше, соответственно, сформировать экзаменационный лист. Совершив все необходимые проверки и регистрации, представитель приемной комиссии должен направить по электронной почте скан-копию экзаменационного листа поступающему для проверки. Оформленный экзаменационный лист может отправляться поступающему также обычной почтой, если о такой необходимости указано в анкете.

Для регистрации поступающие должны предоставить следующие документы:

анкета-заявление;

документ, удостоверяющий личность;

учетная карточка налогоплательщика;

документ о полученной степени высшего образования;

фотография для документов;

медицинская справка (только для поступающих, которые по состоянию здоровья освобождаются от прохождения ЕВЭ/ЕПВИ)

справка, выданная по месту учебы, по плановому завершению обучения и получению диплома в год поступления (только для поступающих, которые учились в военных заведениях).

Более детальная инструкция для приемных комиссий обнародована в письме Минобразования.

Теги: #минобразования
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