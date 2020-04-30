"Метинвест" передал медикам трех областей Украины 18 тысяч тестов на коронавирус

Горно-металлургическая группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова и Международным благотворительным фондом Вадима Новинского передала медикам Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей 18 тысяч экспресс-тестов на определение COVID-19.

В пресс-релизе группы в четверг отмечается, что медицинские учреждения Донецкой области получили 8500 таких тест-систем, Запорожской – 4000, Днепропетровской – 5500. В случае необходимости пройти тестирование смогут жители Мариуполя, Покровска, Авдеевки, Запорожья, Днепрорудного, Кривого Рога и Каменского.

В Мариуполе экспресс-тесты доставят в больницу скорой помощи, их также распределят в пять центров первичной медико-санитарной помощи, в первую и четвертую городские больницы.

Жители Покровска смогут воспользоваться быстрой диагностикой в районном и городском центрах первичной медико-санитарной помощи и в Покровской клинической больнице интенсивного лечения.

В Авдеевке тесты примут центральная городская больница и медико-санитарная часть Авдеевского коксохима.

В Запорожье тест-системы распределят между девятью городскими больницами, больницей экстренной и скорой медицинской помощи, двумя детскими больницами, тремя роддомами и восемью центрами первичной медико-санитарной помощи. В Днепрорудном тесты получит многопрофильная городская больница.

В Кривом Роге определять заболевание станет проще в пяти городских больницах, в том числе в детской. Также получат тест-системы девятая городская больница и третий центр первичной медико-санитарной помощи Каменского.

Как сообщалось, ранее фонд Рината Ахметова совместно с группой "Метинвест" передал 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус в Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Луганскую и Киевскую области. Кроме того, Фонд Рината Ахметова закупил и передал МОЗ высококлассные аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы. Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски и очки. Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины». Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

В свою очередь, Фонд Новинского передал медицинским учреждениям 1 млн медицинских масок, 100 тысяч экспресс-тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 10 инфекционных боксов и 850 костюмов для биозащиты, 1000 очков для медиков и 3 диагностические ПЦР-системы с наборами одноразовых тестов.