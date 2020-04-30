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17:39 30.04.2020

Крупнейшим поставщиком товаров для противодействия COVID-19 является НПО "Форт" МВД Украины – данные ProZorro

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Крупнейшим поставщиком товаров для противодействия COVID-19 является НПО "Форт" МВД Украины – данные ProZorro

Госструктуры по состоянию на 30 апреля провели закупки товаров, работ и услуг для противодействия коронавирусу на сумму 2,6 млрд грн, сообщила пресс-служба ProZorro.

Согласно сообщению, крупнейшим поставщиком по сумме заключенных договоров за весь период карантина стало казенное научно-производственное объединение "Форт" МВД Украины (142,1 млн грн). Все контракты компания заключила со структурами Нацполиции. В частности, "Форт" поставил 250 тыс. костюмов биологической защиты для Центра обслуживания подразделений Национальной полиции Украины на сумму 69,8 млн грн.

На втором месте частная компания "Медгарант", поставляющая аппараты ИВЛ, которая заключила 31 на сумму 95 млн грн. В частности, для медучреждений Харькова, Одессы, Тернополя, Полтавы, в том числе 13 аппаратов для Харьковской городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи на сумму 10,9 млн грн.

В тройку крупнейших поставщиков также вошло столичное коммунальное предприятие "Киивмедспецтранс" (87,6 млн грн), которое предоставляет транспортные услуги медицинским учреждениям Киева. Крупнейший контракт - с Киевским центром экстренной медицинской помощи на специальное транспортное обеспечение медицинских учреждений за 74,5 млн грн.

В то же время топ-5 поставщиков по количеству заключенных сделок имеет другой состав. Больше контрактов заключила частная компания "Лизоформ медикал" (398 выигранных тендеров за период карантина). На втором месте медицинский центр "М.Т.К." (331), на третьем - сеть торговых центров "Эпицентр К" (321), на четвертом - БаДМ-Б (314), на пятом - компания "Медисан" (176).

Теги: #коронавирус #мвд #prozorro
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