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17:39 30.04.2020

В Днепре с 30 апреля стартует поэтапное ослабление карантинных ограничений - Филатов

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В Днепре с 30 апреля стартует поэтапное ослабление карантинных ограничений - Филатов

В Днепре с четверга, 30 апреля, возобновляют работу ряд предприятий, предоставляющих услуги населению, сообщил городской голова Борис Филатов.

"С сегодняшнего, по решению специальной комиссии, в городе будут открыты не только аптеки, супермаркеты, бакалеи, магазины с техникой, АЗС и банки, но также и химчистки, СТО, мастерские по ремонту разного оборудования. Кофейни и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой take away. То есть без допуска гостей в зал", - написал он в Facebook в четверг.

Он подчеркнул, что подобное решение стало возможным благодаря контролируемой эпидемиологической ситуации в городе.

"Сегодня в Днепре мы контролируем ситуацию с эпидемией. В настоящее время количество заболевших для миллионного города действительно минимальное. Его невозможно сравнивать с показателями городов, например, по Черновицкой области, где произошла основная вспышка. ...Далее мы надеемся на сознательность, ответственность и дисциплину каждого из вас, уважаемые земляки", - заявил он.

Филатов уточнил, что требования к наличию масок, перчаток и антисептиков сохраняются.

Также в городе планируют открыть для посещения зеленые зоны, заявил мэр.

"В отличие от других стран, где местному самоуправлению дана возможность устанавливать свои правила – в зависимости от эпидемиологической ситуации, у нас это идёт централизовано – по всей стране. Поэтому единственное, что мы могли сделать – это проанализировать постановления и рекомендации Кабинета Министров и открыть вам возможности, которые не запрещены", - пояснил он.

"В городе есть около сотни зеленых зон, бульварных частей улиц, которые не подпадают под запрет посещения. Давайте честно: что не запрещено, то разрешено. Поэтому, в понедельник, 4 мая, все они будут доступны для прогулок. В том числе и участки улиц набережных Сичеславской, Победы, Заводской, бульвара Славы и прочих. Полный список вы можете увидеть на нашей интерактивной карте", - заявил Филатов.

Запрет на массовые собрания, распитие спиртных напитков и шашлыки сохраняется.

"Даже в условиях поэтапного ослабления карантина за соблюдением правил безопасности будут следить патрули. Ещё раз, услышьте меня: полиция вам не враг. Они следят за порядком ради вашей же безопасности. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте их требования - не собирайтесь в компании, будьте в масках и ведите себя прилично", - настаивает Филатов.

В дальнейшем, с 12 мая, планируется возобновить работу небольших непродовольственных магазинов, ателье, ремонтов обуви, адвокатских и нотариальных бюро - также с соблюдением санитарных правил и использованием средств индивидуальной защиты как сотрудниками, так и посетителями.

Как сообщалось, по состоянию на утро 30 апреля в Днепропетровской области подтверждены 347 случаев Covid-19 (23 выздоровели), в том числе 24 новых за сутки.

Теги: #коронавирус #днепр #филатов
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