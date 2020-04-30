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17:01 30.04.2020

Двое граждан РФ осуждены за подрыв авто украинского разведчика – Офис генпрокурора

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Двое граждан РФ осуждены за подрыв авто украинского разведчика – Офис генпрокурора

Голосеевский районный суд. Киева признал виновным двух граждан РФ в покушении на совершение террористического акта, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, а также использовании поддельных документов (ч.3 ст.258, ч.1 ст.263, ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины) и назначил им наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы.

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора в четверг, доказано, что 4 апреля 2019 года осужденные, выполняя задание спецслужб страны-агрессора, предприняли попытку заложить под припаркованный автомобиль сотрудника украинской разведки взрывное устройство. Однако взрывчатка сдетонировала в момент установки.

Также установлено, что один из исполнителей преступления ранее проходил службу в личной охране главы Республики Ингушетия, входящей в состав РФ, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации.

По данным ведомства, совершению покушения на теракт предшествовала многомесячная подготовка, в частности, включавшая использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызстана, слежку за возможными местами жительства и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовление взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Теги: #рф #генпрокуратура
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