"UA "Суспильне" должно стать альтернативой непроукраинским информационным телеканалам – Потураев

Национальная общественная телерадиокомпания в перспективе должна стать альтернативой информационным каналам, не отстаивающим проукраинский дискурс, заявляет заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Этот проект нужно развивать, ему нельзя дать умереть, потому что в перспективе именно "Суспильне" должно стать альтернативой тем, очевидно, непроукраинским информационным каналам, которые, безусловно, являются проблемой для нашей страны. Точнее, то, что они транслируют, является проблемой, потому что они работают, конечно же, на раскол общества, на раскачивание социально-политической ситуации", - сказал Потураев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"А вот такой вещатель, которому бы доверяли, который производил бы качественный продукт, в первую очередь информационный и только во вторую – не столько развлекательный, сколько просветительский, мог бы стать альтернативой. Но для этого нужно много работать. За один день такое не реформируется", - добавил парламентарий.



Полный текст интервью будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"