Jooble отмечает сокращение в апреле количества опубликованных вакансий на 22% и снижение активности соискателей работы на 3%

Сайт по поиску работы Jooble отмечает уменьшение активности как работодателей, так и соискателей в апреле по сравнению с мартом 2020 года.

Как отмечается в пресс-релизе компании, согласно данным исследования, общая численность вакансий, которая была опубликована в апреле, сократилась на 22% по сравнению с мартом.

Единственной сферой, в которой практически не снизилось количество ежемесячных публикаций объявлений по работе за последние два месяца - это транспорт и логистика. Компании этого сегмента активно искали водителей категории Е, логистов и водителей такси.

Кроме того, в апреле Jooble отмечает активную публикацию вакансий компаний из таких сфер как IT, производство, оптовая и розничная торговля. "Так, предприятия, которые связаны с производством, искали упаковщиков, водителей погрузочных машин, токарей, сборщиков и швей. Компании из сферы оптовой и розничной торговли публиковали вакансии по работе менеджером по продажам, бухгалтером, продавцом-консультантом, охранником и кассиром. IT-компании в апреле искали специалистов на позиции Junior Flutter (JavaScript) developer, DevOps Engineer, Android/iOS Flutter Dart Developer, Java Developer, Middle .NET Developer", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, отмечается также снижение на 3% (по сравнению с мартом) активности соискателей работы на Jooble. Больше всего откликов от кандидатов получили такие профессии, как водитель, курьер, продавец, уборщица и охранник.

В то же время интерес к поиску дистанционной работы снизился на 12%. Более всего соискателей интересовала удаленная работа бухгалтером, копирайтером, оператором колл-центра, тестировщикам и переводчиком с иностранных языков; компании чаще всего предлагали для удаленной работы вакансии операторов колл-центров и менеджеров по продажам.

Jooble - один из крупнейших сайтов поиска работы в Украине, который предоставляет возможность бесплатного размещения неограниченного количества вакансий. Ежемесячно ресурс фиксирует более 9 млн посещений. В начале 2014-го в капитал Jooble вошел инвестфонд Horizon Capital, управляющий портфелем в $850 млн.