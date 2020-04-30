События

16:06 30.04.2020

Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 1 млн человек

4 мин читать
Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 1 млн человек

Почти треть всех заболевших коронавирусом людей в мире выздоровели, свидетельствуют данные портала Worldometers, отслеживающего данные по COVID-19.

Так, к настоящему моменту в мире зарегистрировано свыше 3,2 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди них выздоровели уже более 1 млн человек. Скончались 228 тыс. человек, а заражены и болеют в настоящее время - без малого 2 млн человек.

Самое высокое число заражений выявлено по-прежнему в США, там заболели коронавирусом более 1 млн человек, скончались свыше 61 тыс, выздоровели - более 147 тыс. Свыше 200 тыс. случаев заболевания зарегистрировано в Испании и в Италии, соответственно. Во Франции, Германии, Британии, Турции и России выявлено свыше 100 тыс. заражений.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что врачи провели уже около 6 млн тестов на коронавирус COVID-19. В свою очередь вице-президент США Майк Пенс пояснил, что в настоящее время в стране проводят по миллиону тестов в неделю, однако в ближайшее время этот показатель достигнет 2 млн в неделю.

В Испании зафиксировали самое низкое с 20 марта количество смертей от коронавируса - 268 пациентов за сутки. Ранее в апреле правительство Испании ослабило на передвижения жителей.

А в Германии четвертый день подряд выявляют все больше зараженных коронавирусом, за последние сутки - 1478 человек. В то же время, более 75% среди заразившихся с начала пандемии уже выздоровели. Болеют коронавирусом в Германии более 34,6 тыс. человек на данный момент.

Служба гражданской обороны Италии накануне сообщила, что относительно стабильная ситуация по COVID-19 наблюдается в стране. Наиболее сложная ситуация в настоящий момент продолжает оставаться в Ломбардии, Пьемонте, Эмилии-Романье, Венето и Лигурии. Сейчас на эти регионы Италии приходится 81% всех заражений.

Кроме того, власти южной итальянской области Калабрия с четверга разрешают возобновить работу кафе и ресторанов при условии, что обслуживание посетителей проводится на открытом воздухе. Также разрешается открыть продовольственные рынки, работающие на открытом воздухе. Имеют право возобновить работу и продавцы цветов, других растений, удобрений. При этом всем заведениям нужно будет обеспечить соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.

Калабрия на данный момент - единственная итальянская область, настолько ослабившая ограничительные меры. Решение местных властей идет вразрез с рекомендациями властей страны. Калабрия мало пострадала от распространения коронавируса COVID-19. В этой области зафиксировали около тысячи случаев заражения. В последние дни новых заразившихся - крайне мало.

Число госпитализаций с COVID-19 во Франции также продолжает снижаться. По данным Генеральной дирекции министерства здравоохранения, на четыре региона страны приходится в настоящее время 72% всех госпитализаций по коронавирусу во Франции. Это Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Овернь-Рона-Альпы и О-де-Франс.

В ряде стран мира продолжают снимать введенные ранее ограничения. В Саудовской Аравии вновь открылись торговые центры и рынки. И работники, и покупатели во многих торговых центрах носят маски, перчатки, а также поддерживают социальную дистанцию.

В Бельгии первая фаза выхода из режима изоляции начнется 4 мая. На первом этапе по-прежнему приветствуется дистанционная работа на предприятиях и в учреждениях, где это возможно. Где невозможно - предусмотрено постепенное возобновление работы при соблюдении правил эпидемиологической безопасности. Второй этап предполагается начать 11 мая. Ожидается, что откроются все виды магазинов "без дискриминации по размеру площади или профилю торговли". Рестораны и кафе по-прежнему будут закрыты.

Тунис со следующей недели начнет плавный выход из режима изоляции.

Однако власти Японии рассматривают возможность продления общенационального чрезвычайного положения еще на месяц в попытке сдержать распространение COVID-19. Первоначально чрезвычайное положение было объявлено в Токио, Осаке и пяти других префектурах 7 апреля на фоне резкого роста числа заражений COVID-19. 16 апреля чрезвычайное положение было распространено на все 47 японских префектур.

В условиях чрезвычайного положения местные власти попросили людей воздержаться от ненужных прогулок, а некоторые предприятия закрыть.

Отмечается, что в правительстве считают, что чрезвычайное положение должно оставаться в силе для всей страны, поскольку любая частичная отмена приведет к притоку людей в определенные районы и повысит риск передачи инфекции.

Также в мире ведется активная работа над созданием эффективной вакцины против коронавируса и медикаментов для его лечения.

Накануне американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences обнародовала информацию, касающуюся двух клинических испытаний экспериментального препарата remdesivir для лечения коронавирусной инфекции.

Gilead сообщила, что в результате третьей фазы открытого тестирования препарата на пациентах в тяжелом состоянии были выявлены одинаковые результаты как у тех, кто принимал лекарство в течение пяти дней, так и у тех, кто проходил 10-дневный курс лечения. Как минимум 52% участников исследования были выписаны из больницы после 14 дней лечения, при этом сообщается о "клиническом выздоровлении" по меньшей мере 53% из этих пациентов.

Со своей стороны Европейский инвестиционный банк заключил соглашение о сотрудничестве со всемирной организацией, созданной для ускорения разработки вакцин против новых инфекционных заболеваний, чтобы ускорить создание вакцины против COVID-19. При подписании этого соглашения было объявлено о проведении 4 мая Всемирной донорской конференции под эгидой Европейского союза для мобилизации первоначальных 7,5 млрд евро в фонд прекращения пандемии COVID-19.

Теги: #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:28 30.04.2020
Пандемия COVID-19 не оправдывает неисполнение договоренностей по Украине - глава МИД ФРГ

Пандемия COVID-19 не оправдывает неисполнение договоренностей по Украине - глава МИД ФРГ

16:09 30.04.2020
Зеленский поддерживает идею Дуды по активизации сотрудничества европейских государств для преодоления таких вызовов как коронавирус

Зеленский поддерживает идею Дуды по активизации сотрудничества европейских государств для преодоления таких вызовов как коронавирус

16:01 30.04.2020
Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности – Зеленский

Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности – Зеленский

16:00 30.04.2020
Лагард предупреждает о беспрецедентном спаде в еврозоне из-за коронавируса, ждет падения ВВП на 5-12% в 2020г

Лагард предупреждает о беспрецедентном спаде в еврозоне из-за коронавируса, ждет падения ВВП на 5-12% в 2020г

15:21 30.04.2020
Порошенко: требуем ввести массовое тестирование на коронавирус, в первую очередь для персонала и пациентов медучреждений

Порошенко: требуем ввести массовое тестирование на коронавирус, в первую очередь для персонала и пациентов медучреждений

14:53 30.04.2020
В Киевской области за минувшие сутки 21 новый случай COVID-19, в том числе у одного ребенка – врио главы ОГА

В Киевской области за минувшие сутки 21 новый случай COVID-19, в том числе у одного ребенка – врио главы ОГА

14:18 30.04.2020
Порошенко призвал проголосовать законопроекты о госстраховании медиков и обязательном тестировании на COVID-19

Порошенко призвал проголосовать законопроекты о госстраховании медиков и обязательном тестировании на COVID-19

14:03 30.04.2020
Ляшко: мы вывели страну на 30 тыс. тестов в неделю

Ляшко: мы вывели страну на 30 тыс. тестов в неделю

14:03 30.04.2020
Профильный комитет ВР приглашает представителей Минздрава в связи с возможными злоупотреблениями по закупкам защитных костюмов для медиков - Юрчишин

Профильный комитет ВР приглашает представителей Минздрава в связи с возможными злоупотреблениями по закупкам защитных костюмов для медиков - Юрчишин

14:01 30.04.2020
Ляшко: из 2,133 тыс. коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 занято 158

Ляшко: из 2,133 тыс. коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 занято 158

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПОТУРАЕВ МЕДИА UA СУСПИЛЬНЕ

"UA "Суспильне" должно стать альтернативой непроукраинским информационным телеканалам – Потураев

КОРОНАВИРУС ЗЕЛЕНСКИЙ

Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности – Зеленский

ОПУ НАБУ МИНОБОРОНЫ

НАБУ начинает показывать результаты, все обворовывавшие армию мародеры будут наказаны – Офис президента

МИНОБОРОНЫ БТР

Очередные 5 БТР-4Е передали Минобороны харьковские машиностроители

РФ СБУ ОДЕССА

СБУ пресекла провокации пророссийских движений в годовщину событий 2 мая в Одессе

ПОСЛЕДНЕЕ

Двое граждан РФ осуждены за подрыв авто украинского разведчика – Офис генпрокурора

"UA "Суспильне" должно стать альтернативой непроукраинским информационным телеканалам – Потураев

Зеленский присвоил звание генерал-майора главе Госпогранслужбы Украины и его первому заму

Jooble отмечает сокращение в апреле количества опубликованных вакансий на 22% и снижение активности соискателей работы на 3%

НАБУ и САП уведомили о подозрении в связи с коррупцией в оборонной сфере 6 человек, в том числе экс-замминистра обороны

НАБУ начинает показывать результаты, все обворовывавшие армию мародеры будут наказаны – Офис президента

Очередные 5 БТР-4Е передали Минобороны харьковские машиностроители

СБУ пресекла провокации пророссийских движений в годовщину событий 2 мая в Одессе

"Украэрорух" в мае проведет сертификацию новой системы управления воздушным движением

Недалеко от арсенала хранения боезапаса ВСУ у Балаклеи произошел степной пожар – Генштаб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА